Retsept: need kuklid pole mitte ainult head, vaid aitavad ka alla võtta

Sakslanna Güldane Altekrügeri raamat «Abnehmen mit Brot und Kuchen» (Allavõtmine leiva ja koogiga — toim) on Amazoni koogiraamatute bestsellerite nimekirjas esikohal, kirjutab Stern.

Hamburgis elav autor ütleb, et kõik retseptid sündisid häda sunnil, kuna naine tahtis küll kaalust alla võtta, aga leivast ja kookidest ei tahtnud ta mingi hinna eest loobuda. «Peab ju kuidagi teisiti saama,» mõtles Altekrüger ning läks kööki ja hakkas katsetama. Ja saigi! Ta ei kaotanud mitte üksnes 18 kilo, vaid andis välja ka retseptiraamatu, mis müüb nagu soe sai (hetkeseisuga on müünud üle 100 000 eksemplari). «Ilma leiva ja koogita võib igaüks alla võtta. Igal pool on süsivesikuvaba toitumine, aga kaalu saab langetada ka leiva ja koogiga.»