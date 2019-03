Miks ka mitte? 470 eurot paberkoti eest

Moebränd Matches on välja tulnud keskkonnasõbraliku paberkotiga, mis on mõeldud neile, kellel ei ole oma raha kuhugi paigutada, kuid kes soovivad planeeti päästa.

Koti disaineriks on Stefan Cookes. Kott ise on valmistatud biolagunevatest paberkiududest, kuid vooder on puuvillane. Hinnalise poekoti peal on omakorda käekoti pilt. Matchesi Instagrami jälgijatele paistab kott meeldivat, aksessuaari kirjeldatakse sõnadega «ilus,» «armas» ja «lahe.»