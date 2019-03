Puust ja punaseks: milline treening on kardio ja milline mitte?

Ashley Kelly on New Yorkis elav treener, kes osales 2016. aasta olümpial kergejõustiklasena. Popsugar rääkis tema kui asjatundjaga, et asi lõplikult selgeks teha.

«Lühidalt on kardio kopsude, südame ja veresoonte füüsiline treenimine,» selgitab Ashley. Kardio on rütmiline ja pidev treening, mis kasutab vere voolama saamiseks suuri lihasgruppe, seejuures on oluline just rütmiline, pidev treeningu iseloom.

«Sa treenid oma südant just püsivat rütmi hoides,» räägib Ashley. See, millist tüüpi treeninguga on tegu, polegi niivõrd oluline, vaadata tuleb just, et südamerütm oleks stabiilne.

Mis on kardiotreeningud?

Ashley sõnul on kardio iga treening, mis su südamelöökide arvu tõstab. Klassikalised treeningud, millest treenerid ja fitnessieksperdid kardiost kõneledes räägivad, on näiteks…

…kõndimine,

…jooksmine,

…jalgrattasõit,

…sõudmine,

…trepikõnd,

…tantsimine.

Kui tihti kardioga tegeleda?

Soovituslik on aeroobsele treeningule pühendada 150 minutit nädalas, sa võid selle jagada 30 minutiks, seega viis korda nädalas.