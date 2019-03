5 nõuannet paastuajaks: kuidas kiusatustele paremini vastu panna

Samas pole vaja ka üle pingutada ja kõigest ühekorraga loobuda. Ka šokolaadi ärajätmine võib raske olla, kui see on senini olnud sinu igapäevane leib.

Enam ei ole need ajad, mil paastumine tähendas ranget askeesi. Otsi ja tekita endale uusi harjumusi. Näiteks kui sul siiani oli kombeks pärast tööd klaasike õlut võtta, siis sega nüüdsest alates endale õhtul üks värske smuuti, söö magusa asemel tervisesnäkke ja loe sotsiaalmeedia postituste asemel raamatut. Ümberharjumine ei pruugi alati lihtne olla, aga pea vastu — pärast esimest kolme-nelja päeva on kõige hullem juba möödas.

Midagi läbi teha on tihti kahekesi või grupiga lihtsam kui üksinda. Seepärast tasub plaani pidada kas sõprade või pereliikmetega — ja koos paastuda. Üksteist pidevalt motiveerides on lihtsam paastumisega jätkata.

Otsi paastuajal tasakaalu, et mitte ahvatluste küüsi langeda ja loomulikult ka vaheldust oma argipäeva tuua. Üks lihtsamaid vahendeid, kuidas magusast kergemini loobuda, on sport. Kui oled laisemat tüüpi, võta aeg maha ja mine vanni, sauna või spaasse. Ehk kulub sulle aga ära väljasõit maale või mere äärde nädalavahetusel?

Paastumine võib olla väga kurnav. Kui sa oled siiski korra kiusatusse langenud ja «patustanud», ei tähenda, et nüüd on kõik läbi. Jah, sa rikkusid oma paastumist, kuid see ei tähenda, et kogu paast tuleks pooleli jätta. Jätka ja mine lõpuni välja ning sa võid enda üle paastuaja lõppedes väga uhke olla!