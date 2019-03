Need on 5 parimat ja 5 halvimat toiduainet sinu ainevahetusele

Kas ainevahetus töötab täistuuridel või mitte, on küll mõneti geenidega seotud, kuid ka ise saab väga palju ära teha, et see paremini toimiks. Kui sa ei toitu targalt, näitab seda tavaliselt ka kaal. Millised toiduained mõjutavad ainevahetust kõige enam — nii heas kui halvas?