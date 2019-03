7 nippi, mis garanteerivad sulle parema une

Kvaliteetne uni on eluliselt tähtis nii su keha kui aju jaoks. Halb öö tähendab, et su immuunsüsteem nõrgeneb, sul on raskusi keskendumise ja mäluga. Pikaajaline vähene uni suurendab Alzheimeri tõve, südamehaiguste, ülekaalu ja depressiooni riski.

Uneekspert Lisa Artis annab nõu, kuidas parendada oma unekvaliteeti.

Ära maga nädalavahetusel sisse

Regulaarsed unetunnid on võti. Meil kõigil on kehakell ning meie kehadele meeldib rutiin. Seega on ka nädalavahetusel parem ärgata loomulikult samal ajal, nagu sa ka nädala sees ärkad. Kui sa oled ikka väsinud, on parem võtta uinak, kuid loobuda pikalt sisse magamisest.

Söö paremini

Juust on väga hea une-eelne snäkk. Selles on kaltsiumi, mis aitab võidelda stressiga, lisaks sisaldab see ainet nimega trüptofaan, mis kehas muutub unehormoon melatoniiniks.

Unusta Netflixi-maraton

Mitte ainult ei lühenda see su uneaega, aga ka sinine valgus mõjutab melatoniinitaset, rikkudes unekvaliteeti.

Muuda sisekujundust

Heaks uneks vajad sa pimedust, seega vaata kodus ringi - kas sul on magamistoas ikka piisavalt paksud kardinad?

Kanna sokke

Kuna keha kaotab pea ja jalgade kaudu palju soojust, peab keha rohkem vaeva nägema, et temperatuuritaset hoida. Tõmba sokid jalga ja sul on kohe soojem, nii tuleb ka uni kiiremini.

Unusta take away söögid

Vürtsikad ja rasvased toidud pole seedimise sõbrad. Kui su keha peab veel sellele energiat kulutama, vähendab see unekvaliteeti, lisaks võib ootamatu vetsuhäda sind üles ajada.

Unusta uneträkkerid ja -rakendused