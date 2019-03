Maailma seksikaim mees õpetab: just neid asju tuleb ideaalse eneka jaoks silmas pidada

Elba viitas Ben Stilleri filmist «Zoolander» pärit näoilmele Blue Steel: «Üks kulm kõrgemal kui teine, kissita kergelt silmi ja naerata natuke - see mõjub alati,» ütles Idris saatejuhile Will Manningule.

Näitleja rääkis ka, et noorena polnud ta just kõige lahedam laps. «Ma olin väga pikk ja kõhn,» meenutas ta. «Ja mu nimi oli Idrissa Akuna Elba, okei? Mu kallal nokiti. Kuid niipea, kui mul õnnestus vuntsid kasvatada, sai minust kõige lahedam kutt. Kasvatasin vuntsid, treenisin lihased - hullumaja.»

Ka elu kohta on Idrisel head nõu jagada: «Elu ei peaks seisnema selles, et me mõtleme selle üle, mida me oleksime pidanud tegema. Ma usun, et kõik peaksid järgima filosoofiat, et homset ei luba meile keegi, seega tasub tänasele panustada. Tee seda, mis su südame õnnelikuks teeb.»