Pane tähele! 5 küsimust, mis vanemad peaksid lapsele nime pannes esitama

HuffPost on reastanud viis küsimust, millele vanemad peaksid lapsele nime valides tähelepanu pöörama.

1. Mis on meie stiil?

Esimese asjana peaksid vanemad mõtlema, kas nad eelistavad pigem nime, mis on klassikaline ja populaarne või midagi ebatavalist ja erilist. Tasub mõelda, kui palju nimekaime võib populaarse nime puhul su lapse klassis olla ja kas väga eriline ning raskesti hääldatav nimi võib tulevikus põhjustada ebamugavust.

2. Kas mulle meeldib seda nime öelda?

Kujutle endamisi, kuidas on seda nime öelda mitu korda järjest ja erinava hääletooniga. Kuidas see kõlab, kui sa oled range? Aga kuidas näiteks last hõigates? Kõige olulisem on, et sulle meeldiks selle nime kõla, sest sa kasutad seda palju.

3. Kas selle nimega kaasnevad tugevad seosed?

«Pingutades selle nimel, et laps paistaks välja, muudame mõnikord hoopis sisse sulandumise keerulisemaks,» paneb Suzanne vanematele südamele. Kui valid lapsele nime, millega kaasnevad tugevad seosed - kas positiivsed või negatiivsed - võib tema jaoks endale nime tegemine raskeks osutuda.

4. Kuidas see nimi täiskasvanud inimesele sobib?

Sa ei pane nime mitte ainult lapsele, vaid ka täiskasvanud inimesele. Mõtle, et nimi on terveks eluks. Kui eelistad mõnda väga armsat nime, mis ei pruugi täiskasvanu puhul nii armsasti mõjuda, jäta see pigem hüüdnimeks.

5. Kas te olete partneriga ühel nõul?