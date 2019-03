8 märki, mis näitavad, et sa oled palju kütkestavam, kui aimatagi oskad

Unusta ära! See kõik on teisejärguline — sa oled juba praegu palju ligitõmbavam, kui söandad endale ettegi kujutada. Anname mõned vihjed, mis näitavad, et sa oled erakordselt vaimustav, aga justkui ei tunnista seda.

1. Sulle ei tehta just ülemäära palju komplimente

Ei kõla tõenäoliselt? Juhtumisi aga on nii, et inimesi, kellele tehakse vähe komplimente, peetakse ülimalt atraktiivseks. Nimelt usuvad su lähikondlased, et sa näed niigi niivõrd suurepärane välja, et seda ei pea sulle enam uuesti ütlema. Tegelikult sa tead seda ju ise ka.

2. Kui keegi ka teeb sulle komplimendi, siis kõlab see kuidagi magedalt

Sa kuuled vaevu komplimente ja kui, siis on nad erakordselt lamedad nagu «Sa näed hea välja, nagu alati.» No mis sa kostad?! Aga nagu eelmises punktis mainitud, eeldatakse tavaliselt, et atraktiivsed inimesed teavad isegi, kui särisevalt kuumad nad on. Seepärast ei hakka keegi komplimentide pildumisega isegi pingutama.

3. Võõrad tahavad sinuga pilkkontakti luua

Sõnadega võib ju valetada, aga kehakeel seda ei tee. Kui keegi sind jälgib või vaatab sulle järele, siis mis seal salata, ta peab sind veetlevaks. Kui keegi vaatab sulle silma ja naeratab, siis ükskõik kui kummaliselt sina ka ennast tunned, jää eelkõige rahulikuks — ta ei taha sulle midagi halba, vaid on lihtsalt sinust huvitatud.

4. Inimesed tõmbavad sulle otsa vaadates kulmud kõrgele

See on teaduslikult tõestatud: kui keegi tundub meile sümpaatne, siis me tõmbame automaatselt kulmud kõrgemale. Miks? Sest kulmud kõrgele tõmmates ja sealjuures naeratades mõjub meie nägu avalamalt ja sõbralikumalt, ning lõppeks me tahame ju teisele poolele meeldida.

5. Teised teevad sulle otsa vaadates musisuu

Mitte selfi-pardinäo, vaid täiesti vaevuhoomatava liigutuse huultega. Kui sa märkad teist seda tegemas, siis tahaks ta sind ilmselt meelsasti suudelda. Sama lugu on ka siis, kui teine pidevalt keelega üle huulte tõmbab. Kindel märk, et sa oled päris ahvatlev.

6. Inimesed proovivad sulle lähemale tulla

Kui keegi tahab väga lähedale tulla, näiteks vestluse ajal kas puudutada, käest kinni võtta või kätt ümber panna, on selge, et sa sellele inimesele väga meeldid.

7. Inimesed on üllatunud, kui kuulevad, et sinulgi on omad kompleksid

Kui inimesed sinu ümber saavad teada, et sa ei olegi erakordselt eneseteadlik või et sul on mõni kompleks, ja nad reageerivad äärmiselt üllatunult, siis on see märk ligitõmbavusest. Teistel on endale väga raske ette kujutada, et niivõrd atraktiivne inimene ei pea ennast vastupandamatuks.

8. Teised on sinuga kas äärmiselt kenad või äärmiselt ebasõbralikud

Kui inimesed sind armastavad, siis oled sa neile ilmselt väga sarnane. Eneseteadlik isiksus, kes teab, et ta on kütkestav ja edukas, hindab neid omadusi ka teistes. Ta läheb samavõrd armastusväärsete inimeste juurde väga avalalt ja sõbralikult.

Kui keegi aga näitab välja oma viha või põlgust sinu suhtes, siis tähendab see tavaliselt, et teine inimene pole omaenese eluga rahul. See pole aga sinu pärast nii. Sina jätka samas vaimus!