Vene maniküür möllab: mine parem profi juurde!

Kui meie küünesalongides on heaks tavaks kõigepealt küüned sooja vette panna, et saaks küünenahad pehmeks ja seejärel need tagasi lükata, siis vene maniküüri puhul eemaldatakse küünenahad elektriviiliga täies ulatuses ja eelnevale leotusele ega pehmendamisele aega ei raisata. Tulemuseks on ilus puhas küüs, mis näib pikem.