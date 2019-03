3 põhjust, miks naised on teises abielus õnnelikumad

Taas kohtingumaailma sukeldumine on tõesti alguses natuke hirmutav, kuid tõsiasi, et su esimene abielu ei õnnestunud, ei tähenda, et kõik suhted on hukule määratud. Statistiliselt peavadki just teised abielud kauem vastu, kirjutab Female First.

Miks siis naised teises abielus õnnelikumad on?

Vanus pluss küpsus võrdub tarkus

Esimese abieluga kaasneb sageli roosa udu ja armumise peadpööritav hullus. Sageli unustavad osapooled aga võtta hetkeks aeg maha ning korralikult kaaluda, mis tulevik neid ees ootab. Naised, kes on lahutuse läbi teinud, teavad juba ka abielu okkalist poolt. Nad on veetnud rohkem aega iseennast ja oma tegusid analüüsides, nad teavad paremini, kes nad on ja mida nad elult ja suhtelt tahavad. Nad oskavad oma suhtesse investeerida rohkem energiat ja aega ning on altid lahendustele.

Realistlikud ootused: mitte Härra Õige, vaid Härra Piisavalt Hea

Kui naine juba on abielu kogenud, on tal selles osas ka realistlikumad ootused. Nad teavad, mida tähendab pühendumine, nad oskavad paremini hakkama saada probleemidega, mis tõusta võivad. Esmakordselt abielus olevad naised võivad hoida lootust, et suudavad oma meest muuta, et tollest saaks Härra Õige. Teisel korral aga on juba selge, et keegi ei ole täiuslik, oluline, et su kõrval oleks piisavalt hea inimene.

Nad ütlevad oma jah-sõna avatud silmadega