Uus iluhaip: kreemidesse läheb kõik muu peale taimede!

Väljaanne Petra toob välja mõned põnevamad suundumused ilumaailmas. Kui möödunud aastate fookuses oli loomseid toimeaineid nii ilus kui toidus võimalikult vähe kasutada, siis K-Beauty ehk Korea kosmeetika propageerib just vastupidist.

Teosekreet ehk Helix aspersa muller glycoconjugates on ilueliksiiride üks kuumemaid toimeaineid. Stressis olevatest loomadest eraldatud lima sisaldab nii kuulsaid vananemisvastaseid toimeaineid nagu hüaluroonhapet, kollageeni, mikroelemente, vaske ja tsinki. Abi saavad nii kortsud, akne, armid kui venitusarmid. Sekreeti saab kätte nii kreemidest kui ka hooldusest elavate tigudega. Viimasel juhul puhastatakse nahk, kantakse sellele seerum ja siis lastakse kõhtjalgsed peale. Sel ajal kui nemad üle nina, põskede ja otsmiku roomavad, saavad sinu poorid kiiskavpuhtaks.

Järgmine trendiaine kõlab ehk võõrastavalt, kuid väidetavalt on tegu äärmiselt tõhusa toimeainega. Ussimürk ehk pigem ülimürgise lõgismaolise Tropidolaemus wagleri sekreet sisaldab palju peptiide, mis nende loomakeste elus tähendab vahendit, kuidas saakloomi halvata, kuid väikeste annustena kosmeetikumides tõkestab see segu neurotransmitterite vallandumist ja lõdvestab näolihaseid.

Edible Bird’s Nests (hiina meditsiinis on tuntud nime all YanWo) koosneb peaaegu eranditult india salangaani kuivatatud süljest ja seda hinnatakse vananemisvastases ilumaailmas proteiinide, kaltsiumi, kaaliumi ja teiste mineraalide suure osakaalu tõttu. Näokreemid ja maskid parandavad nahakvaliteeti, pinguldavad seda ja leevendavad silmanähtavalt pigmendilaikude ja kortsukeste esinemist.

Kohaliku kangelase kuldne nektar on oma antiseptilise toime poolest teada-tuntud. Vanad roomlased nimetasid mett «taevameditsiiniks» ning kasutasid seda naha rahustamiseks ja karedate kohtade silumiseks. Selle lipiidid kaitsevad juukseid. Mesilasema toitepiim sisaldab eriti palju valke, mikroelemente ja vitamiine, mis toetab naharakke ja ennetavad vananemist.

Sarnane toime on ka kitsepiimal, mis sisaldab ubikinooni 50, mille teine ja kuulsam nimi on koensüüm Q10, ja on väidetavalt üks tõhusamaid vananemisvastaseid toimeaineid. Piim sisaldab ka väga palju vitamiine ja antioksüdante ning toetab seega jõuliselt naha taastumist ja uuenemist.