Nägid unes lahkuminekut? 4 sammu, mida edasi teha

Hilda Burke on Suurbritannia psühhoterapeut ja paarinõustaja, kes räägib väljaandele Hello Giggles, et unenäod on mõnikord päevasündmuste edasine töötlemine. «Kuid unenäod võivad olla ka nö soovide täitumise aeg, mõnikord on meie uned fantaasia tüüpi,» selgitab Burke. «Näiteks näeme unes seksi kuuma lemmiknäitlejaga või et saame ametikõrgenduse, mida ootasime.»

Kuid mida võib tähendada unes lahkumineku nägemine? Jah, see võib viidata, et su suhtes on probleeme ning sa võid alateadlikult raskest situatsioonist tahta eemalduda. Või siis oled sa alateadlikult tajunud, et su partner eemaldub sinust - sulle võib tunduda, et olete õnnelikud, kuid osa sinust tajub pinnaaluseid probleeme.

Kui sa hommikul ärgates aga väga mures oled, näitab see Burke’i sõnul, et sinus on tõesti pead tõstmas ärevus. Burke soovitab ka analüüsida, millised on need asjad, mida sa oma partneriga seostad. Näiteks võib olla, et te kohtusite ajal, kui te mõlemad pidutsesite palju, seega seostub see elustiil sinu jaoks partneriga. Aga ehk oled sa jõudnud etappi, mil tahad pidutsemist vähendada - sel juhul pole asi partneris, vaid su enda arengus.

Mida edasi teha?