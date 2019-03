Suhteekspert: mis juhtub pärast kohtumist selle õigega?

Kliiniline psühholoog Joshua Klapow ütleb, et elu pärast selle õigega kohtumist on kindlasti teistsugune, aga oluline on ennast mitte ära kaotada. «Kui kohtud selle ühega, pead endiselt mõtlema oma karjäärile, oma perekonnale ja sõpradele, oma moraalile, vaba aja veetmise eelistustele, oma hirmudele ja oma kirgedele,» paneb psühholoog südamele.

Ta selgitab, et muutused on normaalsed, sest sinu elus on nüüd uus inimene, kellega sa tahad koos aega veeta ja plaane teha. Küll aga on oluline mõista, et see uus inimene ei ole sinu elu, vaid lihtsalt suurepärane kingitus sinu elus. «See tähendab, et su elus on küll muutused, aga see ei tohiks muuta sinu identiteeti,» selgitab Klapow. Nüüd saad sa lihtsalt enda poolt ehitatud elu nautida koos kellegagi, kes sind armastab ja toetab ning tahab olla osa sellest.