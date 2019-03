Vanus ei loe: 72-aastase naise treeningkava teeb silmad ette isegi paljudele noortele

Kõnealuse video postitas internetti 31-aastane personaaltreener James Wesley, kes Laurenile treeningute osas nõuandeid jagab. Hetkel treenivad nad üheskoos 7 päeva nädalas, et täita eesmärgid, mis Lauren iseendale on seadnud.

Lauren on endine advokaat, kes nüüd annab ülikoolis loenguid. Jõusaalis hakkas naine käima sõbra soovitusel viis aastat tagasi.

Wesley arvates on Lauren ideaalne näide sellest, et kui millelegi pühenduda, siis on kõik võimalik.