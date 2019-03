Ülle Lichtfeldti naha saladus: süstid, korralik puhastamine ja värske õhk

«Üheks väga tähtsaks sündmuseks on minu jaoks tõesti juba aastaid olnud osalemine presidendi vastuvõtul, kuid kuna näitlejana on üks minu «töövahenditest» suuresti nägu, siis on naha regulaarne, igapäevane hooldamine mulle väga oluline. Minu nahahooldusse kuuluvad nii ilukliinikus ja kosmeetiku juures käimine kui ka värske õhk, oma mesilaste mesi ja korralik uni.

Süvaniisutavad hüaluroonhappe süstid

Umbes kuu aega enne olulist sündmust läbin kindlasti värskenduskuuri ehk niisutavate hüaluroonhappe süstide protseduuri. Selleks usaldan end alati ilukliiniku Christinas Clinic äärmiselt meeldiva ja pädeva kirurgi dr Mari Laasma kätesse. See on nö «oma tund», kus ma saan veidikeseks ajaks eemale argiaskeldustest ning lasta oma nahka sügavalt turgutada.

Kliinikusse soovitan pöörduda just kuu või isegi kaks kuud enne olulist üritust, sest umbes selle aja möödudes ilmneb süstide toime parimal viisil – nahk hakkab seestpoolt kiirgama värskust ja nooruslikkust, muutub elastsemaks ning kortsud silenevad. Nägu on puhanum. Hüaluroonhape on nahas loomulikult leiduv aine, mis on populaarne näiteks niisutavate kreemide koostises. Kui hüaluroonhape viia naha sisse, seguneb see nahas leiduva veega, mille tulemusel taastub naha niiskus ja elastsus. Protseduur ergutab kollageeni tootmist ning naha üldine kvaliteet paraneb.

Tegelikult püüan lasta süste teha kaks korda aastas, sest väga sagedane grimm ja vanus mõjutavad nahka – see on kuivem ja kahvatum. On ju teada, et kui nahk näeb hea välja, tunneme end hästi. Protseduur võtab vähe aega, ei ole üldse valus ning selle mõju kestab umbes üheksa kuud.

Värske õhk ja kodused lahendused

Minu jaoks on tähtis värskes õhus viibimine ja liikumine. Suvel veedan palju aega aias toimetades, sügisel metsas seeni korjates. Nahahoolduses kasutan kummeliteest valmistatud jääkuubikuid, maasikaid, oma mesilaste puhast metsamett ning kurgikoori. Kindlasti kaitsen nahka suvel alati korraliku faktorkreemiga.

Minu kõige olulisemaks «hooldusnipiks» on naha täielik puhastamine enne magamaminekut. Ükskõik kui väsinud ma ka ei oleks – meigiga ma magama ei lähe. Kui tunnen, et nahk vajab ööseks veel lisatoitmist või niisutamist, siis kasutan öökreemi või niisutavat seerumit.»