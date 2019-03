Eve Hansoni moelooming ühendab teadmised ja teadlikkuse

Eve Hansoni uues kevadkollektsioonis on võrreldes eelmisega rohkem värve, aga üldmulje jääb siiski rahulikuks, samuti lisandub uus põnev printmuster, mille autoriks on Toomas Pääsuke. Materjalidest on kasutatud põhiliselt puuvilla, millele annavad aktsenti ka mõned teist tüüpi kangad. Kollektsioonis on esindatud nii kleidid, püksid kui ka pluusid ning ülerõivastest mantlid.

Lihtsate minimalistlike baasesemete kõrval on pilgupüüdjaiks efektsed ja ainulaadsed rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat. Nende rõivaste disainis on mugavus ühendatud stiiliga ning nii jääb rõiva kandjale otsustusvõimalus end kas vabalt või veidi sätitumalt tunda. Volüümikad ja kõnekad rõivad on loodud kestvatest, valdavalt naturaalsetest ja funktsionaalsetest materjalidest. Eve Hansoni kollektsioonide aluseks on monokroomne värvimaailm ning tähtsamateks fookuspunktideks on seatud nii kandmiskindlus kui kvaliteet, millest viimane saadab iga eseme teostust alates hoolikalt valitud kangast kuni viimse detaili ja õmblusteni välja.