Mässumeelne moelooja Beatrice: see, mis maailmas täna toimub, on pidu katku ajal

Beatrice'i värske loomingu kandvaks motiiviks on mesilased. «Nad on nii ilusad, isekusevabad ja targad, minu silmis ellujäämise sümbol. Kui mesilased on ohus, kaovad ka inimesed,» ütleb Beatrice. Tundliku närviga disainer usub, et see teema vajab tähelepanu ja mesilaste hävimise probleem pole abstraktne tulevik, vaid juba tänane reaalsus. «Miks inimesed on nii üksikud, pidetud ja õnnetud? Me pole üle pea kasvanud isekuses enam üles leidnud oma taru ega mõistnud oma ülesannet,» mõtiskleb moelooja.

«Teine sümbol, mis kollektsiooni juhib, on katk. See, mis maailmas täna toimub, on pidu katku ajal! Meie ümber möllab isekuse epideemia, sotsiaalmeedias levib kõik sekundiga, nakatab meid nagu katk, kuid asjade sisu, mõte ja tähendused ununevad,» kommenteerib Beatrice.

Beatrice'i looming. FOTO: Erakogu.

Värviküllase käekirjaga moelooja on musta alati imetlenud, kuid seni polnud lugu, mida tumedates toonides jutustada tuleks. Sel korral jõuab aga lavalaudadele Beatrice'i kõigi aegade süngeimas värvigammas 2019. aasta sügiskollektsioon. «Ma olen alati tahtnud kavandada musta kollektsiooni,» kirjeldab Beatrice. «See pole lihtsalt kunagi õnnestunud! Alati upun värvidesse ja kaotan end mustritesse, kuid praegu tundsin, et olen mustaks valmis.» Maailmamoes on must põhitoonide seast pikka aega tõrjutud olnud, tehes ruumi tumesinisele ja neutraaltoonidele. Esimesed moepealinnade raportid kinnitavad samuti, et must teeb eeloleval sügisel suurt comebacki.

Lähemalt vaadates on Beatrice'i uus kollektsioon siiski väga külluslik ja mustririkas. Pilku püüavad põnevate motiividega disainerkangad, mida autor käis ekstra otsima Müncheni ja Pariisi kangamessidelt. Jutustavates mustrites saavad kokku kogu maailma sümbolid, Hiina draakonitest lääneliku burleski ja popkunstini välja. Mesilindude teekond läbib tervet kollektsiooni, isegi rõivaste voodrid jätkavad sama lugu – sealgi leiab putukaid ja maailmakaarte. Ekspressiivsesse mustrimängu toovad aga rahulikumaid noote põnevasse vormi valatud triibud ning ruudud. Kollektsiooni ilmestavad ka ajaloolised vormid, narratiivsed mustrid ning oraakellik sisu.

Beatrice'i värske kollektsioon lubab vaatajat kahtlemata raputada – sellest ei maksa oodata mõttelaiskust soosivad igavat ilu ega külmaks jätvat Skandinaavia minimalismi. Kollektsioon «B» on äratuskell, milles on nii häirivaid noote kui virgutavat inspiratsiooni – just nagu täiskasvanuks saanud rock’n’roll.

Beatrice'i looming. FOTO: Erakogu.

Beatrice Fenice kuulub kõige originaalsemate ja mässumeelsemate moeloojate hulka siinsel moeareenil. Teda võluvad tähendusega rõivad ning inspiratsiooni ammutab autor ajaloolisest kostüümist ja erinevatest kultuuridest nii idas kui läänes. Beatrice'i jaoks ei kehti ei riigipiirid ega ajatelg, soorollid ega moraalinormid. Ideede väljendamiseks eelistab ta pungilikku, hulljulget stiilikeelt. Beatrice käitub moedisainerina nagu sõltumatu looja, kelle fantaasialendu ei piira traditsioonilised ilunormid ega kommertseesmärgid. Beatrice'i silmis on riided eneseväljendus ning tema jaoks pole tähenduseta asjade kandmisel lihtsalt mõtet. «Kui inimestele on antud võimalus välimuse kaudu lugusid rääkida ning ümbritsevaid inspireerida, siis lihtsalt tuleb seda teha! See pole isegi valik – see on osa sellest, kes sa oled,» sõnab ta.

Beatrice on tuntud seltskonnategelane, modell, modelliagentuuri juht ja šampanjatoa Mull perenaine, kelle üheks kunstiliseks väljendusvormiks on alati olnud tema ise. Pööraste stiilieksperimentide, muutuvate juuksevärvide ja uljaste mustrikokteilidega on ta avalikkuse areenile astumise hetkest peale olnud justkui kõndiv kunstiteos. Moekunstihuvi kasvas iseenda riietamisest laiemaks põhjusel, et liiga palju inimesi astus ligi ja soovis ka ise kanda midagi sellist, mida Beatrice. Tänaseks on tal valminud kuus omanäolist, provokatiivset ja ekspressiivset kollektsiooni.

Beatrice’i käekiri ei mahu hea maitse piiridesse ega allu mingitele ettekirjutustele, kuid see ei jäta kedagi külmaks ning on sekundiga ära tuntav ka Eesti piiridest kaugemalt vaadatuna.