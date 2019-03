Banaanide 6 tõestatud tervistavat toimet

Banaanid sisaldavad dopamiini ja norepinefriini, mis on needsamad adrenaliinihormoonid, mis vallanduvad meie kehas tüüpilise reaktsioonina võitle-või-põgene-olukorras, kuid see pole veel kõik. Banaanides pesitseb ka tõeline superjõud.

1. Roheline banaan diarröa vastu

Enne valmimist, kui banaan on roheline, sisaldab ta tärkliseid, mis ei lagune, kuid uuringud on näidanud, et koos pektiiniga aitab see diarröa korral märkimisväärselt vähendada soolestiku läbilaskvust ja vedelikukadu. Ka banaan ilma pektiinita kiirendab taastumist akuutsetest ja pikematest diarröadest lapseeas.

2. Banaan haavandite vastu

Erinevad ravimid võivad kõrvaltoimena soodustada maohaavandite teket. Teadlased leidsid, et banaanipulbrist saadud ravim tugevdab nii limaskesta vastupidavust kui soodustab selle tervenemist.

3. Banaanikoor pärsib eesnäärme suurenemist

On leitud, et banaanikoor pärsib testosteroonist põhjustatud prostata suurenemist.

4. Banaani tüveekstrakt pärsib oksalaat-neerukivide teket

Loomkatsete käigus tõestati, et banaani tüveekstraktist saadud vee-ekstrakt surub alla oblikhappe soolast põhjustatud neerukivide teket, millest järeldatakse, et see võib olla kasulik toimeaine neerukivitõve patsientidele.

5. Banaani tarbimine kaitseb nahka UV-valguse kahjustuste vastu

UV-B valgusest põhjustatud nahakahjustusi saab kas ennetada või vähendada banaanide tarbimisega, mis kaitseb ka nahaelastsuse kao eest.

6. Banaanil on diabeedi-vastased omadused

Banaani õieekstrakti uuriti I tüüpi diabeedi puhul ja leiti, et ta toimib nii antioksüdatiivselt kui alandab ka veresuhkru sisaldust.

Kokkuvõttes paneb väljaande Green Med artikli autor Sayer Ji südamele, et ei tuleks libastuda ega tormata suure kiiruga mitteorgaanilisi banaane ostma.