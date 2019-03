Moekuulutaja lugejakiri: tänapäeval on moodsamad lapsed, kes on juba väiksena naisõiguslased

Ja väikestele printsidele ja printsessidele on Disney tegelaste ilusate piltidega riideid ja jalatseid ka praegu, mille üle on mul väga hea meel. Usun, et iga põlvkond peaks Disney tegelasi tundma. Ainult, et meie aja Lumivalgekesed, Belled ja Tuhkatriinud on välja vahetatud uute karakteritega. Tänapäeval on moodsamad lapsed, kes on juba väiksena naisõiguslased. Ei meeldi neile, et Okasroosike vajab printsi ja ei saa ise pikast unest ärgatud, ega see, et üldse poisse/mehi vaja on. Elsa ja Anna ning teised vaprad neiud on muidugi armsad, aga mõned printsid võiks ka ikka lastele jääda. Nii unistustesse, kui ka pärisellu. Transformeritest ja muust voodoost ei hakka rääkimagi. Muidugi juhul, kui laste riietel on mõni pilt. Praegusel ajal on seal rohkem sloganid, mis olgem ausad, näevad seal veidrad ja liiga täiskasvanulikud välja. Iga riideese ei pea midagi karjuma, eriti väikestel lastel. Ostke siis juba lehte või ajakirja trükipinda ja kuulutage. Milleks peab lapse pluus kandma kirja «love» või kirjutama, et tegu on ikka issi printsessi või julge, vapra ja tulevase maailma vallutajaga? See on nagu mingi tulipunane kirjatäht lapsel, et kõik ikka näeks, milline andekas ja tubli laps ta on. Päris kõrged ootused juba varakult, mis?