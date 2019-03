Aura Vege kiirsupid: 5 minutit ja valmis!

Nimelt selgus A Le Coq'i müügidirektori suureks imestuseks tollal, ligi kolm aastat tagasi, et kohalikud restoranid kasutasid Aura vürtsikat tomatimahla edukalt supipõhjana ja nii tekkis tuntud joogitootjatel esimest korda mõte, et miks mitte hoopis suppidega algust teha.

Ka praegu tunduvad Aura uued köögiviljasupid esmapilgul oma liitriste tetrapakenditega olevat köögiviljamahlad, kuid välimus on petlik. «Kuhu läheb kaupluses purgisuppide riiulil inimeste silm? Kindlasti nendele pakkidele, mis on teistest peajagu kõrgemal,» ütleb Tarmo Noop, kes on ka ise kasvult teistest peajagu kõrgem.

«Köögiviljapüreesuppe võib nimetada ka paksuks mahlaks ja mahlu me toodame. Me toodame neid aseptilisel liinil, see tähendab, et seda villitakse mikroobivabas keskkonnas ja pole lisatud ühtegi säilitus- ega lisaainet,» ütleb Tarmo Noop ja lisab «See, mis teeb sellest supist supi, on konsistents. Ta on paksem kui mahl, ja maitsestatud. Teatud suppidel on juurde pandud köögiviljapuljongit, erinevaid maitseaineid ja ürte, mis annavad õige maitse.» Iseenesest võib kasutada neid küll supipõhjadena, millele võib panna nii palju lisandeid juurde, kui fantaasiat jätkub, kuid keegi ei keela neid ilma igasuguste lisanditeta söömast (või joomast) ja õigupoolest ei pea neid isegi üles soojendama.

Püreesupi pakenditel on kirjas ka Ööbiku talu peakoka Ants Uustalu näpunäited, kes ütleb, et kokkadele helistatakse väga tihti, et nad reklaamiksid üht või teist toodet, kuid Aura puhul meeldis talle juba pakendit nähes selle disain, ka maitse kõnetas teda, ja et taolist toodet sellisel kujul pole enne Eestis turul olnud.

«Sa saad olla täiesti superkokk oma perele! Nende kolme toote puhul ütleks, et nad on nagu vundament, millest saab teha palju, aga mille maitsed on juba eos väga head — ei pea mõtlema, kas panen soola või vürtsi juurde. Minu tahe on, et need jääksid turule,» kinnitab Ants Uustalu ja lisab: «Nende toodete puhul on väga hea asi see, et saad ühest supist mitut asja teha. Näiteks peedisupist, mis on täna siin kitsejuustuga, võite teha sama hästi ka peedirisotot. Saate ilusa värvi ja ilusa koosluse. Samamoodi kõrvitsaga — mina teen sellest näiteks kooki. Võtan püree, panen munad-jahud juurde, viskan ta ahju ja tuleb täiesti ideaalne kõrvitsakook. Ma olen täiesti kindel, et tuleb, muud varianti ei ole!»