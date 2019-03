Milline lõhn muudab su vastupandamatuks?

«Quintessence tähendab täiuslikku kvaliteedi ja seisuse näitajat. Selle kriteeriumi alusel on valitud butiiki kõik parfüümid. Quintessence Baltikumi esindaja ja lõhnagurmaan Arthur Vasilevskij tahab tuua inimesteni midagi haruldast, väärtuslikku, unikaalset. Seda midagi, mida on raske leida. Sellepärast leiabki butiigist vaid kõige haruldasemaid lõhnaelamusi,» kommenteerib Hedi Leego.

«Nišiparfüüm on inimesele, kes soovib eristuda ja rõhutada enda isikupära. Tegemist on lõhnadega, mis ei ole mõeldud masside hullutamiseks, vaid peavad rahuldust pakkuma ka loojatele endile. Tõeline lõhnagurmaan oskab hinnata parimate meistrite loomingut ja mõistab, mis on lõhnamaailma crème de la crème. Põnev on teada ka seda, et nišiparfüümide loomise taga ei ole turu-uuringud, vaid huvitav ajalugu, eksootilised paigad, unistuste reisid ja kaunid kunstid,» lisab Hedi Leego.