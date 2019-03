Kaenlaalused jälle märjad? Spetsialist soovitab, kuidas vältida piinlikke olukordi

Lahendame ebameeldiva probleemi ning toome välja viis kasulikku nippi, mille abil liigse higiga lõpparve teha.

Kasuta deodorandi asemel antiperspiranti

«Päris palju on neid, kes arvavad siiani, et deodorant ja antiperspirant on üksteise sünonüümid,» ütleb Dove'i brändijuht Alice Roosipuu. «Tegelikult on tegu kahe erineva koostise ja toimeainega tootega. Deodorant aitab neutraliseerida ebameeldiva lõhna ning antiperspirant sulgeb nahapoorid ehk ei lase nahal higistada.»

Väldi vürtsikaid toite

Kas teadsid, et tugevad maitsed nagu näiteks vürtsikas toit, kohvi ja alkohol võivad aidata kaasa liigsele higistamisele? Keha reageerib vürtsikale toidule üpriski sarnaselt nagu kuumale ja päikeselisele päevale. Terav toit paneb samuti higistama, isegi kui välistemperatuur suvistele kõrgustele ei küündi. Seega, kui oled näiteks restorani kohtingule minemas, siis pigem väldi Aasia kööki.

Kuivata kaenlaalused põhjalikult

Kui oled harjunud hommikuti duši all käima ning kohe pärast seda antiperspiranti peale kandma, siis kaalu selle igapäevase rutiini muutmist. «Higinäärmed on antiperspirandile vastuvõtlikumad, kui nahk on maha jahtunud ja kuiv, seega ära higistamisvastasevahendi kasutamisega kohe pärast pesu kiirusta,» soovitab Roosipuu.

Treeni regulaarselt

Tavaliselt ei mõelda treeningust kui võimalusest vältida liigse higi teket, küll aga aitab aktiivne sportlik tegevus probleemile leevendust leida. Nimelt aitab kehaline koormus vähendada stressihormoone ning samuti vallanduvad treeningu käigus endorfiinid, mis aitavad tekitada õnne- ja rahulolutunde. Madalam stressihormoonide tase ning endorfiinid muudavad meid rahulikumaks ning see omakorda aitab vähendada liigset higistamist, mis tekibki keha reageerimisel igapäevastele stressiteguritele.

Kasuta enne magamaminekut

Higistamisvastane vahend vajab higi blokeerimiseks kuiva pinda ning piisavalt aega, et selle toimeaine hakkaks oma mõju avaldama. Öösiti on temperatuur madalam ning samuti on see aeg, mil ollakse puhkeasendis. Sügav uni ning madalam higi tase võimaldavad antiperspirandil piisava aja jooksul oma ülesannet täita.

