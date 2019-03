Rahvusvahelised tegijad võtavad Tallinnas tähelepanu alla naiste potentsiaali ühiskonnas

Eda Mölder ütles, et eesmärk on jõuda uute loovate lahendusteni, mis aitaks naistel üle saada isikliku potentsiaali realiseerimise ees olevatest sisemistest ja välistest takistustest. «Eestis ja ka mujal maailmas on väga palju intelligentseid ja aktiivseid naisi, kes võib-olla ei realiseeri oma potentsiaali piisavalt. Sümpoosionil tahaksime pakkuda inspireerivaid lugusid naistelt, kes on elus tulnud toime suurte väljakutsetega, seda nii kultuurielus, kriisikolletes kui ka ärielus,» ütles ta.