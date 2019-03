Retsept: kokteilisegamise maailmameistri võidukokteil, mille kalorid on pea olematud

Päikeselised ilmad koos kerge keelekastega muudavad olemise vabaks ja muretuks, olgu alkoholiga või ilma. Viimase aja kuumimaks uudiseks ongi alkoholivabad kokteilid ehk mokteilid, mis ideaaljuhul on madala kalorisisaldusega, värske ja naturaalse maitsega, nisu- ja suhkruvabad ning otse loomulikult 100 protsenti vegan.

Hetke kõige olulisema suunana kokteilimaailmas toob baarmenide koolitaja Alina Laaksonen Mixtec Oy-st Soomes välja kohaliku puhta tooraine kasutamise nii kokteilides kui mokteilides. «Taimed, mis on pärit su enda kodumaalt, kokteilide puhtus ja ehtsad toorained on väga olulised,» ülteb kogenud kokteilimeister. Teise asjana mainib Alina ürtide laialdast kasutamist mokteilides, eriti hinnas on just metsataimed.

«Ja loomulikult on jätkusuutlikkus ning keskkond tähtsad, ja see, et sa mõtled ette, mida kasutad, nii et mitte mingeid jäätmeid ei tekitaks. Paljusid asju saab taaskasutada, näiteks külmpressitud kohvi paksust võib teha näiteks espressomartiinit,» ütleb Alina. Ka Modo siirupipudelid, mida Alina ja tema meeskond kasutab, ei ole alates eelmisest aastast enam klaasist, vaid taaskasutatavast plastikust.

Taimetark nõiaköögis

Kolmeaastaselt Venemaalt Soome kolinud Alinale on puhas loodus väga tähtis ning ta käib ka ise metsast taimi ja marju oma kokteilide tarbeks korjamas. Kevadel on üks tema lemmikürte võilill. Pärast korjamist puhastab ta taimed ja valmistab neist hiljem kokteilide ja mokteilide jaoks kas siirupit või mahla. Võililled on Alina sõnul ääretult maitseküllased. Samas lisab ta, et just võililledega tuleb olla ettevaatlik, kuna on palju allergikuid, kes ei talu võililli.

Kogu talvevaru Alina siiski metsast ei saa ja vajadusel toob koostisaineid ka poest. «Talvel, kui mul on näiteks vaja teha siirupit, siis kasutan kuivatatud taimi. Võib kasutada muidugi ka teed, näiteks vaarikavarreteed,» lisab ta.

Ja võitja on ...

Alina Laaksonen on valitsev kokteilisegamise maailmameister ja tema võidukas alkoholivaba kokteil «Raspberry Ruby» rabab maitsemeeli kõige ehedama ja puhtama suvetundega.

Alinal on ette näidata nii austusväärne tiitel nagu «Mattoni Grand Drink World Champion 2017». Samuti on ta tänavuse Soome kokteilimeistrivõistluste «Finlands Cocktail Champion 2019» tšempion.

Ka sel aastal on oktoober ja november juba maailmameistrivõistlusteks reserveeritud.

Mis on ühe võidukokteili saladus?

«Tasakaal — see on kõige tähtsam, kui teed võistluskokteili. Nad [kohtunikud] püüavad uurida ja tunda iga maitset, mis sa jooki paned. Absouutselt kõiges on tasakaal, mida see kokteil sisaldab: vaarikad, piparmünt, ananass ja soodavesi. Alustan selle tegemist nagu teeks mojito't. Kõige viimasena lisan rabarbrisiirupi, sest ka järjekord on kokteilis oluline. «Raspberry Ruby» on madala kalorsusega ja väga tervislik. Koostisained on värsked ja head. Teine asi on see, et kui sa kasutad mingit koostisainet, siis peab seda ka tunda olema, muidu ei ole asjal mingit mõtet.»

Baarileti taga ja tahvli ees

Maailmameistrit õhtuti baarimelus tööd tegemas küll enam ei näe, kuid teinekord astub ta Mixteci baarmenina külalisüritustel üles. Samuti õpetab ta FSBK koolituskeskuses uusi baarmene välja.

Alkoholivabade jookide tarbimine muutub üha populaarsemaks ja selles osas teeb ka Tallink oma tootevaliku koostamisel rohkem tööd. Koostöös Alinaga sünnivad alkoholivabad kokteilid, mis on pardal saadaval mai keskpaigast.

FOTO: Marek Metslaid

Alina «Raspberry Ruby» retsept:

3–4 mündilehte

5 vaarikat

4 cl ananassimahla

3 cl Modo rabarbrisiirupit

soodavett

Kasuta Collinsi klaasi

Meetod: ehitamine

Uhmerda kõigepealt münt ja marjad, lisa mahl ja jää, kalla kõige peale soodavesi ja lisa viimasena siirup, sega kõik korralikult läbi.

Serveeri jääga

Kaunistuseks kasuta münti ja vaarikat