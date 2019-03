Kuidas 15 sekundiga suurepärast esmamuljet jätta?

Kehakeeleekspert Grazina Fechner räägib, et esmamulje jätmiseks on aega 15 sekundit. Esmamulje tekkimise taga on terve teadus ning õigeid soovitusi järgides on Fechneri sõnul kerge jätta endast targa ja vaimuka mulje. «15-30 sekundi jooksul otsustab inimene, kas ta soovib sind edasi kuulata või ei. Kõik see taandub toonile, diktsioonile, artikuleerimisele, tempole ja naeratusele,» räägib ta.