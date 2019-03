Ohtlik mood. Pidu katku ajal

Beatrice Fenicet võiks nimetada Eesti Vivienne Westwoodiks. Mõlemad mässumeelsed loojad jumaldavad moeajalugu, pungilikult käredat stilistikat ning deklareerivad - naisel on õigus olla nähtav! Sel korral juhib Beatrice moekunsti kaudu tähelepanu maailmas toimuvatele mustritele, millest ei tohiks mööda vaadata. Katk ja surm ei tähenda vaid traagikat, süngeid lugusid rääkida ja publikut mõtlema panna saab ka külluslike mustrite ja seksikate siluettide abil. Arter käis uurimas, mis teoksil.

Millega sa Tallinn Fashion Weekil üllatada plaanid?

See kollektsioon on kogu mu varasemast loomingust väga erinev – olen püüdnud esimest korda teha musta kollektsiooni. Sa näed siin ka päris palju värve ja mustreid, kuid musta on rohkem kui iial enne. Must on nii ilus! Nüüd on mul ka tõepoolest põhjust seda tooni kasutada. B nagu black ning must nagu katk. Sünge jõud, mis tuleb ja puhastab maailma. Sel korral must lausa painas, pani mind sonima... Ja lavale tuleb nii nunnakleite kui ka pahelisi tumedaid ahvatlusi.

Mul hakkavad paljud ideed veerema materjalist, kuid tõeliselt põnevaid kangaid leida on väga raske! Eestis on valik erakordselt väike. Ühe disainerist sõbranna innustusel võtsin sel aastal kangateema tõsisemalt käsile – sõitsin kangamessile Münchenisse ja sain täieliku šoki! See oli selline üledoos ideedest, mustritest, värvidest, fantaasiast… Mõtlesin, et ei iial enam! Kuid juba kahe nädala pärast olin kangamessil Pariisis.

Näitan 2019. aasta sügishooaega. Mul on moemaailma rütmid kuidagi veres. Loomulikult tuleb lavale ka paar kevadist asja ning meie kliima on ju selline, et talvemantlit võib enam-vähem kogu aeg kanda.

Ma saan aru, et inimesed ei tule ainult riideid vaatama, vaid kunstilist elamust saama. Rõivaid täiendavad Dina Alleri ehted, mis on loodud ekstra selle kollektsiooni juurde ning samadel motiividel. Lavale tuleb live-bänd The Queen of Spade ning mul on varuks veel mitu asja, mida ma praegu välja ei ütle. Minu show on neljapäeva õhtul kõige viimane, nii on mul tõesti ruumi seal möllata. Ma arvan, et teen kindlasti veel midagi kreisit. Ed kuulab minu ideid ja aina ütleb: palun, ära nüüd täiesti hullu pane! Aga just seda on mul plaanis teha.

Millest lähtudes valisid materjalid?

Nagu väike tüdruk: nägin midagi ilusat ja lihtsalt armusin! Mõne kanga puhul teadsin ette, et seda on võimatu õmmelda, on nii meeletult tujukas, aga see ei lugenud midagi. Ma nii tahtsin! Vaata näiteks seda, mis koosnebki üleni pärlitest, see õhkõrna välimusega kleit kaalub mitu kilo. Aga ma teadsin ka lugu, mida mul on tarvis moe keeles rääkida.