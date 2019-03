Filmiarvustus: «Greta». Psühholoogiline painaja, kus Isabelle Huppertist saab hurmav koletis

Film on tõeliselt häiriv ja ma julgeks seda soovitada vaid korras psüühika ja veidi kummaliste huvidega sõpradele – keda mul on õnneks hulgi. Ma tean, et nad veel tänavad mind, kui selle ilmselgelt vastiku filmi ära vaatavad. Sest ole hoiatatud – see suurepärane film võib rikkuda sinu ilusad unenäod jupiks ajaks ning kindlasti nurjaks nii mõnegi kohtingu. Lahkud kinosaalist ja korraga tundub, et tänavad on täis obsessiivseid sarimõrvareid, märkad isegi paljude heade sõprade juures psühhopaatseid jooni. Kuidas ma varem nii pime olin? Kuidas ma ei taibanud, mis võiks varjul olla nende kappides ja keldrites?