Selgusid Kuldnõela ja Hõbenõela värsked nominendid

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Iris Janvieri loomingut järgnevalt: «Iris Janvieri komeedivalgus laotus üle Eesti moetaeva nii umbes seitsme aasta eest ja võib öelda, et lausa üleöö. Keegi ei näinud teda tulemas, keegi ei teadnud kellega tegu on, kuid äkitselt olid ta kleidid kõikjal, alati veetlevate ja maitsekate daamide üll. Ja mis kõige olulisem, need kleidid nägid imelised välja ning suutsid esile tuua ka kandjaist parima! Põhjamaiselt skulpturaalsed, karged ning priid lihtsakoelisest ornamentikast, kuid samas üdini naiselikud ning kandjat kaunistavad, meeldivate materjalidega, mis isegi leheveerul paistsid paitavat, harmoneerudes võluvalt igaühe isikupära ning naturaalse siluetiga, timmides rõiva ego just kandjale parajaks. Virtuooslik.»

Kirill Safonov

Kirill Safonov on Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga disainer ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige, kes on disainerina tegutsenud juba kahe dekaadi jagu – tema esimene kollektsioon tuli välja 1999. aastal. Safonovi erilise käekirjaga loomingut on saatnud ka rahvusvaheline edu ning tema loodud disaini on eksponeeritud näitustel ja erakollektsioonides üle maailma. Disaineri viimased kollektsioonid on olnud inspireeritud linnale omasest dünaamikast, naiselikkusest ja tänapäeva inimese identiteedist. Vaatamata brändi nooruslikule disainikeelele on Safonov oma käekirjas aga ka konservatiivne, luues kahe vastandliku maailma vahelist harmooniat. Safonovi kõik kollektsioonid on valmistatud Eestis ning loodud piiratud koguses, samuti on suurem osa disaineri loomingust esindatud tema Kadriorus paiknevas showroomis.

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Kirill Safonovi loomingut järgnevalt: «Kirill Safonovil on lustlikult barokliku tunnetust, ülevoolavat dekoori ning elujaatavalt pulbitsevat vormi. Perfektne rõõmustama meie hinge, mida vaenab suure osa aastast siinsele laiuskraadile omane kaamos. Maitsekas ja vajalik slaavilik vürts Maarjamaa moeskeenel, et poleks ainult ühetaoline mulgipuder.»

Tanel Veenre, ehtebrändiga Tanel Veenre Jewellery

Tanel Veenre on ehtekunstnik, kes seisab kelmika ja unenäolise kaubamärgi Tanel Veenre Jewellery taga ning troonib vankumatult kodumaise ehtetaeva tippu. Kaubamärgi lipukiri «Unistuste kuningriik» võtab kokku ka Veenre enda filosoofia – tema loodud ehted meelitavad uskuma muinaslugudesse ja imedesse, tiivulised merihobud ja kosmilise tolmuga kaetud kõrvamarjad on aga kui taasavastatud mälestus kaotatud paradiisist. Tanel Veenre ehete nurgakiviks on piiritu värvikaart ühes kõrgkvaliteedilise käsitööga ning loomingu taga seisab tugev kirg koos suure pühendumusega. Ehtekunstnik ise on sõnanud: «Ma usun muinasjuttudesse, fantaasiasse ja kujutlusvõime piiritusse. Ning ma tean, et ma ei ole oma usus üksi. Olgu need ehted võtmeks igaühe sisemisse paradiisi, unistuste kuningriiki.» Tanel Veenre on oma loomingut esitlenud ligi 300 näitusel ja moeetendusel üle maailma, õpetanud ja andnud töötubasid mitmetes rahvusvahelistes ülikoolides ning on lisaks Eestile oma ehtebrändiga esindatud nii Euroopas kui ka Singapuris, Kanadas ja Hiinas.

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Tanel Veenre loomingut järgnevalt: «Tanel Veenret on õnnistatud ainukordse multitalendi andega. Murdnud esile fotograafina, tõestades SuperNooval end pulbitseva moemaagina, ajakirjanikuna kütkestanud oma sõnaseadmiskunstiga, hoolitsenud Kunstiakadeemias järelkasvu eest ning paisunud meie ehtekunsti titaaniks. Tema looming pole jäänud galeriiseinu kaunistama, oodates suure karakteriga erakordseid daame, vaid osanud malbelt leida tee iga Eesti naise südamesse ning loonud meie meelele sobivaima ehtevormi. Veenre legendaarsetel kõrvamarjadel on väge rõõmustada sadu kandjaid ning tuhandeid kõrvapaare. Muinasjutuliselt meeldiv, käegakatsutavalt lähedane.»