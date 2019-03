15-aastase Järva-Jaani tüdruku igapäev: majas puhub tuul, vett pole, kogu majapidamine neiu õlul...

«Kodutunde» meeskond läheb appi noorele tüdrukule ja elatanud vanaemale, kes on jäänud omapäi, kuid on vapralt üksteisele toeks nii heas kui halvas.

Järva-Jaanis amortiseerunud maamajas elab hiljuti oma ema ja isa matnud 15-aastane Kristi koos 80-aastase vanaema Urvega. Maja on niivõrd lagunenud, et tuul puhub majaseintest läbi, tualett asub õues ja majas puudub korralik veevärk. Kadunud pereisa jõudis küll majja vee sisse tuua, aga välja see ei lähe ja majas puuduvad igasugused mugavused, mis tänapäeval peaks enesestmõistetavad olema.