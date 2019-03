Algas paastuaeg: 5 nippi, mis paastumisel aitavad

Ülestõusmispüha on kirikuaasta üks tähtsündmusi, sellele eelneb 40-päevane paastuaeg. Eilse tuhkapäevaga sai paastuaeg alguse. Kuigi Eesti on üks vähemreligioosseid riike maailmas, on kevadine paastumine või lihtsalt natuke kergemalt ja teadlikumalt toitumine õigesti tehtuna tervisele kasulik.