Kuidas töölt ära saada, et minna tööintervjuule?

Niisiis sukeldud sa tööportaalidesse, uuendad oma CV-d, kirjutad hunnikutes motivatsioonikirju. Ning lõpuks saabub päev, mil sind tööintervjuule kutsutakse.

Esimese asjana oled sa kindlasti rõõmus, kuid siis tekib paratamatult küsimus: kuidas seda oma praegusele ülemusele serveerida?

Su ees on raske valik: kas olla aus või panna pea pakule, juhuks kui pisivale peaks välja tulema? Samuti pead sa arvestama võimalike tulevaste intervjuudega.

Väljaandes Metro selgitab naine nimega Jenny, kuidas tema asjale lähenes. Kuna intervjuudeks oli vaja sõita kaugemale, siis ei olnud võimalik korraks kontorist ära käia. Seega varus ta vabu päevi ning sai ühe intervjuu selle abil korraldatud. Teise intervjuu tegi ta Skype’i vahendusel ning kolmanda jaoks andis taas avalduse puhkusepäevaks.

TopCV karjäärinõustaja Amanda Augustine ütleb, et on võimatu sellises olukorras anda universaalselt head nõu. «Iga tööandja suhtub olukorda erinevalt,» selgitab ta. «See, kas sa otsustad bossiga olla aus ja avatud, sõltub sinu suhtest temaga ning kuidas ta on käitunud varasemalt kolleegidega, kes on lahkunud. Väga oluline on ka, mida sa loodad selle vestlusega saavutada.»

Sa pead mõtlema, kas sa oled valmis vanale kohale edasi jääma, kui sulle pakutakse võimalust siluda neid asju, mis sind hetkel rahulolematuks teevad. «Kui on nii, siis on see vestlus hea võimalus oma rollist rääkimiseks ja püüda läbirääkida ehk paremaid tingimusi. Kui sa aga oled kindlalt otsustanud lahkuda, ei pruugi ausus olla parim lähenemine.»

See võib tekitada pingeid vanas töökohas, enne kui uuele edasi liigud ning teha ametipostide vahetuse keeruliseks. Augustine aga rõhutab, et haiguspäevade võtmine peaks olema viimane valik ning samuti ei soovita ta valetada. «Pea meeles, et enamik tööintervjuusid ei lõppe uue positsiooni pakkumisega, seega ei saa sa olla pidevalt haige, kui oma tööotsinguid jätkad. Seega on parem vaba päeva küsimisel mitte täpsustada, milleks sul seda vaja on – ära komplitseeri asju.»