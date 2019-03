Murelik ema küsib: kas ma peaksin lubama ämmal oma titte huultele suudelda?

Kahe lapse ema Annie küsib portaalis Netmums, mida teha, kui tema ämm suudleb last huultele. «See jääb mulle silma, sest keegi teine nii ei tee ning mina ja mu kaaslane ei suudle lapsi samal moel,» selgitab ta. «Lisaks kannab ta huulepulka. Ma ei arva, et seal oleks midagi kahtlast, see lihtsalt ei meeldi mulle. Ka mu lapsed väänlevad selle peale, ma ei ole kindel, mida öelda või teha. Mul pole ämmaga lähedast suhet ja kui me midagi ütleks, paisuks see suureks tüliks.»

Paljud foorumis kõnelenutest olid Anniega sama meelt ning mõistsid, miks ema end ebamugavalt tunneb. «Sinu olukorras kommenteeriks ma kergelt, et sulle tundub, et lapsed ei naudi seda olukorda väga,» soovitas üks.

«Ma tegin kõigile oma perele ja tuttavatele selgeks, et keegi ei tohi last suudelda,» ütles teine.

Kuid oli ka neid, kelle jaoks oli tegemist okei käitumisega, nad lisasid, et musitavad ka ise oma lapsi huultele ja kui lastele see meeldib, siis on kõik korras.

Keegi kolmas aga lisas, et asi on nõusolekus ja laps peab olema võimeline andma nõusoleku, kui keegi tema keha intiimsemalt katsub, olgu selleks või vanaema oma musidega. «Minu lastel on valik: kui neile ei meeldi, et keegi neid musitab, siis ma ei sunni neid selleks kunagi,» ütles kolmas kommentaator. «Lapsed peavad tundma, et nad saavad öelda ei ja et nende sõna loeb. Nõusoleku õpetamine algab noorelt ning nad peaksid tundma algusest peale, et on täiesti okei öelda ei, kui keegi tahabki neid suudelda või kallistada.»