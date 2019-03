Virtuoza by Liisi Tui on inspireeritud säravatest ja erudeeritud naistest

Sõbranna tutvustab sulle järjest Tallinn Fashion Weekil osalevate disainerite kollektsioone ja eksklusiivseid moefotosid. VIRTUOZA by Liisi Tui on Eesti moebränd, mis on loodud moedisaineri ja kunstniku Liisi Tui poolt. VIRTUOZA looming on mõjutatud kaunitest kunstidest, armastusest ilu ja naiselikkuse vastu ning kahtlemata säravatest, põnevatest, erudeeritud naistest.