Noored vanemad saavad alles 6 aastat pärast lapse sündi piisavalt magada

Esimese kolmel kuul pärast lapse sündi magavad emad keskmiselt tund aega vähem öö kohta kui enne sündi, selgub uuringust. Isad kaotavad oma ööunest kõigest 15 minutit! Emad on endiselt lapse esmased usaldusisikud ja seepärast kannatavad ka sagedamini unehäirete all, ütlevad teadlased. Kuigi aastatega vanemate uneolukord paraneb, on emadel ka pärast nelja kuni kuut aastat veel 20minutiline unevõlg. Isadel on see näitaja endiselt 15 minutit.