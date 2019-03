6 pisiasja, mis sind kümne minutiga õnnelikumaks teevad

Igavest õnne ei suuda ilmselt ükski inimene kümne minuti ja nupule vajutusega leida, kuid kas see on üldse kellelgi võimalik. Teinekord aitab aga ka väga väike õnne-kick korralikult tuju tõsta ja end otsekohe paremini tunda. Peaasi on otsustavalt tegutseda!

1. Pane muusika peale ja tantsi

Kui ikka tuju on kehv, ei isuta ükski pidu ega disko, kuid «mõttetu elu» ja «saame hakkama»-meeleolu vahele mahub sageli vaid paar õiget lugu ja veidike enese liigutamist, et end vormi timmida. Proovi järele ja lase õnnehormoonidel oma tööd teha!

2. Vaheta voodipesu

Kes ei armastaks värskelt vahetatud linadega voodisse minna?! Enamasti tõstab tuju juba linadevahetus ise — võib-olla seepärast, et me rõõmustame ette, aga võib-olla ka puhta voodipesu meeldivast lõhnast. Hiljemalt õhtul, kui saab lõpuks puhaste linade vahele, annab see automaatselt heaolutunde.

3. Maali või joonista üks rõõmus pilt

Miks me tahtsime lastena kogu aeg joonistada ja värvida? Sest see oli tore ega nõudnud erilist annet ega oskust ning polnud hindeline kohustus. Tee uuesti algust — kritselda paberile midagi suvalist, aga armsat, ja tee seda kasvõi kümme minutit. Räägitakse, et meeleolu tõstab eriti hästi ideaalse kriipsujuku-maailma kujutamine tema täies ilus. Kui tahad, riputa oma meistriteosed hiljem üles, et nad saaksid iga kell su tuju tõsta.

4. Väike kodune tuulutus

Ei mingit suurpuhastust — kui saad juba veidigi enda ümber korda luua, tunned end oluliselt rahulikumana. Kõige parem oleks leida selline töö, mis ei kuluta palju energiat, kuid millel on nähtav mõju: korja näiteks riided kokku ja pane kappi. Küllap sa juba midagi leiad!

5. Puhasta vannituba

Valge, säravpuhas klosett, hiilgav kraanikauss — nii magedalt, kui see ka pealtnäha kõlab, tagab puhas vannituba pea alati hea meeleolu. Ja mis puudutab peeglit, siis on su naeratus kõige ligitõmbavam just hõbedaselt läikival pinnal, millel pole ühtegi hambapastatäppi ega muud jälge.

6. Jalutuskäik

Piisab kümnest minutist õues, et pea vabaks saada. Võib-olla avastad selle käigus ka midagi uut — su samm muutub kergemaks ning juba ongi maailm säravam ja värvilisem.