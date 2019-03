Aitäh, Kalamaja! 5 hipsteritrendi, mis on tegelikult ikka veel moes

Uh, hipsterid! Me kõik oleme kollektiivselt nende veidrate valikute üle silmi pööritanud ning Kalamaja ühiselt nende paradiisiks ristinud. Kuid mingite trendide jälil hipsterid ju siiski on ning nii väga kui neile see endile ka ei meeldiks, on nad moodi toonud teatud suunad, mis senini laineid löövad.