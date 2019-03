5 põhjust, miks sõbrannad on tervise jaoks olulised

Sõbrannad mõistavad sind viisil, mida mehed ei suuda. Kuigi me oleme bioloogiliselt sarnased, on erinevusi selle vahel, kuidas erinevast soost inimesed olukordadele reageerivad. «Ilma liigselt üldistamata võib öelda, et naistel on hoolivad omadused ning nad oskavad olla empaatilised siis, kui vajad seda enim,» selgitab Sada, tuues näiteks, et kui sa kurdad töö üle, saab teine naine sinust paremini aru, oskab paremini su tundeid peegeldada ning neist aru saada.

Sõbrannad suudavad sulle pakkuda uut perspektiivi. Kuigi naisi toetavad ja armastavad partnerid, saab sageli just vaid sõbranna pakkuda olukorrale teistsugust vaatenurka. «Suhetes on nad need, kes vaatavad väljast sisse ning oskavad anda ausat nõu, isegi kui me ei tahaks seda alati kuulda. Sõbrannad mõjuvad hästi ka su enesehinnangule, hea sõbranna ei lase sul end mutta trampida ning pärast head vestlust sõbratariga peaksid sa tundma end enesekindlamana.»

Sõbrannad on aususe hääl. «Isegi, kui see ausus on brutaalne, tead sa, et sulle serveeritakse tõesti ausat arvamust,» ütleb Sada. «Sõbrannad kuulavad su ideid, mõtteid ja arvamusi ning ütlevad, mida nad ise arvavad. Uuringud ka viitavad, et sõbrannad tunnevad meid paremini kui partnerid. Seega teavad nad täpselt, mil vajad ärakuulamist, mil tahad lihtsalt nutta ning millal on õige hetk välja tantsima minna!»

Sõbrannad lähevad ajaga ainult paremaks. «Head sõbrannad on nagu hea punane vein: nad lähevad vananedes ainult paremaks. Hiljutised uuringud näitavad, et keskmine sõbrannasuhe kestab 16 aastat, mis on 6 aastat pikem, kui keskmine romantiline suhe. Kui me saame 55, kestavad meie sõbrannasuhted keskmiselt 23 aastat! Nad innustavad meid uusi asju proovima, on meie karjäärimentoriteks ning julgustavad meid uusi tippe saavutama.»