Prints Charlesi krooni saladus

50 aasta eest, täpsemalt 1. juulil 1969 kroonis kuninganna Elizabeth II prints Charlesi 4000 külalise ja 50 miljoni televaataja ees Walesi printsiks. Juubeliaastal tuli aga ilmsiks, et kroonil, mis kuninganna oma pojale tookord pähe asetas, on ka eriskummaline eellugu.

«Ma arvasin algul, et [Osman] teeb nalja. Kuigi ma hoiatasin teda, et see tehnika on alles lapsekingades, jäi tema endale kindlaks, et just nii tuleb teha,» meenutab Mason Daily Mailile hiljuti antud intervjuus.