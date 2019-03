Woolish toob sinuni kolme kihti peidetud perfektsionismi

Brändi loojad selgitavad, et tänavuse kollektsiooni nimetus võib tähistada kolme dimensiooni, aga ka kolme kui õnnenumbrit - ühe jaoks on kolm kohtuseadus, teisele on ta lihtsalt maagiline kolm. Woolishi jaoks on tegu kolmanda kollektsiooniga, mis on täiustatud täiuslikuks. See tähistab perfektsiooni, mis on peidetud kolme kihti.