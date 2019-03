Kensingtoni palee võttis sõna kuningliku beebi kasvatusmeetodite teemal

Anonüümne kuninglikule paarile lähedane inimene rääkis hiljuti väljaandele Vanity Fair, et prints ja hertsoginna plaanivad oma esmasündinut kasvatada sooneutraalsel meetodil. Kensingtoni palee tegi selle peale midagi haruldast - palee võttis kuulujutu teemal sõna ning lükkas selle ümber, vahendab Marie Claire. Suurbritannia väljaande The Sun andmetel vastas palee sooneutraalse kasvatuse kohta, et selline jutt on täielikult vale.