Vogue moeekspert annab nõu: mida tööintervjuule minnes selga panna

Wintour sõnas, et tema jaoks on alati huvitav jälgida, mis riietega kandidaadid otsustavad tööintervjuule tulla. Naine selgitab, et tihti on näha, et kandidaat on ostnud riietuse samal hommikul või eelmisel õhtul ega tunne end selles kuidagi mugavalt. Lisaks paneb ta tähele, et mitmel juhul ei lähe uued intervjuuks soetatud riided kuidagi kokku inimese enda iseloomu või olemusega.