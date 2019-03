Tõsieluseriaalist tuntud naisest sai maailma noorim miljardär

Kardashianite perekonna noorim liige Kylie Jenner on nüüdsest maailma noorim ise-teinud miljardär. Pesamuna, kes kasvas üles Kardashianide teleseriaali kaamerate ees, jõudis Forbesi eliitklubisse. Ettevõtlusajakiri märkis, et Jenner on maailmas jõukuselt 2057. kohal, vahendab The Guardian.