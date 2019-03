Põnev uuring: meie geenid otsustavad, kui õnnelikud me abielus oleme

Mis teeb ühe abielu õnnelikuks? Paljude paaride jaoks mängivad tähtsaimat rolli usaldus, külgetõmme, ühised huvid ja väärtused. Yale'i Ülikooli teadlaste meelest on aga ka meie geenivaramul oma sõna sekka öelda.

Tulemus oli selline, et kui vähemalt ühel partneritest tõestati oksütotsiini-retseptori geneetilise variatsiooni olemasolu, valdas seda abielupaari teistest osalejatest märkimisväärselt suurem rahulolu. Hormoon oksütotsiini nimetatakse ka «siduvaks» hormooniks, kuna see vallandub pärast orgasmi nii meestel kui naistel, et sidet ja empaatiat partnerite vahel veelgi tugevdada.