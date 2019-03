Uuring kinnitab: tütar perekonnas teeb mehed vähem seksistlikuks

Uurimus, millest võttis osa üle 5000 Briti mehe, avaldati eelmise aasta detsembris ajakirjas Oxford Economic Papers. Mehed andsid hinnanguid sellistele väidetele nagu: «Mehe töö on teenida raha» ja «Naise töö on kanda hoolt perekonna ja kodu eest.» Andmeid koguti aastatest 1991 kuni 2012.

Tulemused näitasid, et mehed, kes elasid koos tütardega — muuhulgas ka kasutütred ja lapsendatud tütred — olid palju väiksema tõenäosusega nõus traditsioonilise suhtumisega soonormidesse ja -rollidesse. Kõige selgemini tuli see välja just nende isade puhul, kelle tütred olid gümnaasiumiealised, mis vihjab, et mehed võivad aja jooksul oma vaateid muuta, kirjutab World Economic Forum.