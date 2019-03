Nõid tunnistab: kasutasin Tinderis loitsu ja saingi endale peika!

33-aastane Adam Taylor osutus suisa täiuslikuks meheks, kuna Adam on praktiseeriv Norra pagan.

«Ma olin juba nii mõnegi südamevalu üle elanud,» vahendab Metro Kate’i sõnu. «Niisiis kirjutasin ma oma päevikusse, et ütlen meestest igaveseks lahti. Ma olin valmis aktsepteerima ainult meest, kes on võrdne minu ettekujutlusega minu täiuslikust mehest, kelleks on Tom Hiddleston.»

Kate’i sõnul läks kaks nädalat, kui tema ellu astuski tema isiklik Tom Hiddleston ehk Adam. Kate aga ei jätnud asja juhuse hooleks. «Ma läksin väikesesse metsatukka ühe puu juurde, kus ma sageli maagilisi rituaale korraldan,» räägib Kate. «Kõigepealt laususin ma kaitseloitsu, seejärel asetasin maapinnale natuke leiba ja maitsetaimi, samuti andamiks kolm münti. Iga neist esindas üht iha: õnnerohkust, õnne mu sõpradele ja perele ning õnne armastuses.»

Läks nädal, kui Adam töölt koondati ning ta kolis mõnikümmend kilomeetrit, et elada Kate’iga koos.

«Ma pärast ütlesin talle, mida ma olin teinud, ja ta oli kergelt šokeeritud! Aga see oli mais 2018 ja nüüd me viskame selle üle nalja,» selgitab Kate, kelle huvi nõiakunstide vastu sai alguse, kui tüdruk oli kaheksa-aastane. Ta selgitab, et kasutab palju loodusmaagiat ning –ravi, kohe kindlasti ei kummarda ta saatanat ning et tema usus ja tegevuses pole midagi kurja.