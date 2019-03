Kas vitamiinide e-suitsetamisest on kasu?

Idee autorid leiavad, et kui e-sigaretiga saab nikotiini sisse hingata, siis miks ei peaks see tervislikumate ainetega samamoodi toimima. Üks populaarsematest on iluhuviliste veiipijate hulgas näiteks vitamiin B12. Laialt levinud on ka aroomteraapia-lahused, mida on rikastatud kas eeterlike õlide või taimedega, et tugevdada immuunsüsteemi ja aidata viia mürke kehast välja.

Ka mehed kasutavad ilu-e-sigaretti

Ameerika väljaanne Men's Health kirjutab 55aastasest David Zadickist, kes avastas Beverly Hillsi ettevõtte VitaStik müügileti ühel Oscarite järelpeol. Kuigi alguses oli mees skeptiline, on VitaStik nüüdseks tema igapäevane saatja; tema lemmik on energiasegu, mis sisaldab ženšenni, rohelise kohvi ekstrakti, sidrunit ja apelsini eeterlikku õli.

VitaStiki veebilehe sõnul on ühes sellises pulgas 20 annust vitamiin B12 ja päevane soovitatav kogus A-, C-, D-, E-vitamiini, koensüümi Q10 ja kollageeni. Zadick ütleb, et talle annavad ergutava toime juba paar mahvi päevas. Mees ostis VitaStiki ka oma 25aastasele tütrele.

Kuidas vitamiini-e-sigaretid toimivad ja mida arvavad arstid?

Toimemehhanismis e-sigarettidega vahet pole: vedelik pannakse piibus aurama ja tekkinud aur hingatakse suu kaudu sisse ja seejärel jälle välja.

Tootjate sõnul peaks vitamiinide annustamine olema sel viisil neli korda kõrgem näiteks ilukapslitest või -kontsentraatidest. Seega, kas see on toimiv alternatiiv?

Arstid pole ses küsimuses mitte ainult skeptilised, vaid lausa hoiatavad taolise trendi eest, nimetades seda ennekõike vanaks heaks turunduseks. Seda mitte niivõrd toodete, kuivõrd meetodi pärast. Kuna pikemaajalised kogemused selles vallas puuduvad, siis ei teata, kuidas toimivad kuumutatud kemikaalid otsesel sissehingamisel kopsudele, kuid dr Norman Edelmani sõnul on E-sigarettide puhul teada, et need ärritavad nii hingamisteid kui kopse. Otsustav pole arstide sõnul mitte see, kas vedelikuna kasutatakse nikotiini või vitamiine, vaid risk, et e-suitsetamise käigus omastatakse märkamatult ka kahjulikke väikseid osakesi, mille tagajärjeks võivad olla hilisemad tervisekahjustused, kirjutab Elle.