Eksklusiivne galerii: Diana Arno kollektsioon teeb sinust maailmaränduri

Kujuta ette triibuliste päikesevarjudega piiratud rannajoont ning horisondil kõrguvatest pilvelõhkujatest peegelduvaid päikesekiiri – see on kollektsioon, mis hajutab piiri kaasaegse arhitektuuriga sisustatud suurlinna ja rõõmsa naeruga täidetud rannapromenaadi vahel.

Disaineri kevad-suvi 2019 kollektsioon on inspireeritud linna südames kõrguvatest hoonetest, mille rangeid vorme ning klaasakendest peegelduvaid lindu kordavad ka kollektsiooni ilmestavad ruudulised jakid, kleidid ja pluusid, korrapärased voldid ning plisseeritud seelikud. Päikeselised sinepitoonid täiendavad aga kollektsiooni merehõngulist triipu, vooglevaid kangaid ning lainetavaid rüüse. Diana Arno uues kollektsioonis kohtuvad moemajale tunnuslik naiselikkus suurlinnalike ja sportlike elementidega, et moodustada täiuslik garderoob tööpäevaks, kokteiliõhtuks ja romantiliseks päikesepuhkuseks.

Diana Arno ei ole vaid naisterõivaste bränd. See on alati midagi enamat. See on mõtteviis, elustiil ning oskus jääda meeste juhitud maailmas õrnaks ja naiselikuks. Pakkudes elegantseid lahendusi kontoripäevaks, romantiliseks päikesepuhkuseks ja kokteiliõhtuks, on brändi missiooniks ühendada luksusust ning mugavust.