Spargli imelised supervõimed

Spargel sisaldab vähe kaloreid, kuid palju kiudaineid ja vett. See aitab saavutada ja hoida täiskõhutunnet ilma selleta, et tunneksid end raskelt.

Spargel on täis A-, K- ja C-vitamiine, vahendab Women's Health. Lisaks mineraale nagu raud ja kaalium.

Spargli üks põhilisi kasutegureid on kõrge folaatide sisaldus. Folaadid on raseduse ajal üliolulised lapse terve arengu soodustamiseks. Raseduse ajal on naistel soovitatav tarbida rohkem foolhappeid sisaldavaid toite või võtta seda muul kujul lisandina juurde.