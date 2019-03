Hurtade endi abielust annab aga tunnistust Jenny Saaremaalt kirjutatud kiri 1888. aasta suvel, kui möödus 20 aastat nende abiellumisest: «Täna nutsin ma omajagu. Ei tea, mis mul oli, tundsin ennast nii hüljatu ja mahajäetuna. Mõtlesin endamisi, et olen tegelikult saanud sinult nii vähe. Jah, riideid ja süüa küll, lapsukesed ka, aga mu armastust ihkav süda ei ole sellega rahul. Minust on olnud patune pidevalt pisaraid valada. Sa pead mulle selle nõrkuse andestama. Ma ei ole seda sulle kunagi kurtnud, kuid ma tunnistan otse, et Peterburis olen tihti nutnud ja kurvastanud. Sa pole mu pisaraid iialgi näinud ning mul on tegelikult kahju sulle täna kirjutada… Nii tihti olen tahtnud sind emmata ja suudelda, kuid kartusest koormavaks muutuda või sind segada olin üksi ja eemal.»